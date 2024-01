Henderson e il mercato Juve: Allegri e Giuntoli, cosa c'è dietro il no

La Juventus non è più interessata a Jordan Henderson, l'ex capitano del Liverpool che dall'estate gioca nella Saudi League con l'Al-Ettifaq. La trattativa era iniziata la scorsa settimana, quando proprio il centrocampista si era offerto attraverso i suoi agenti. Henderson non si trova più bene in Arabia e vuole tornare in Europa, la Juve poteva essere una possibilità.