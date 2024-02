"Per Soulé quanto volete?": il retroscena Southampton e l'affare Alcaraz

Una trattativa concretizzatasi a cavallo della notte tra martedì e mercoledì quella che ha permesso di portare, a Torino, Carlos Alcaraz , mezzala argentina ventunenne dal Southampton , complice un’operazione di creatività finanziaria. Infatti il club inglese che sta lottando in Championship per risalire in Premier League era partito dalla volontà di privarsi del giocatore solo a fronte di una cessione definitiva per circa 16 milioni di euro , ovvero il prezzo d’acquisto dei britannici quando lo prelevarono nel gennaio del 2023 dal Racing Avellaneda.

È stata lunga la trattativa che ha poi portato le parti a trovare un punto d’intesa che, a prescindere dall’aspetto finanziario, coniuga due esigenze primarie dei rispettivi club: dare possibilità al giocatore di sperare in un minutaggio maggiore acquisendo visibilità (fronte biancorosso) e implementare la rosa in una zona carente a livello numerico (fronte bianconero). Il ragazzo è atteso nel capoluogo piemontese dove arriverà con le visite mediche già sostenute e superate ieri a Londra per accelerare i tempi, in parte ingolfati per noie di tipo burocratico.