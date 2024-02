Olise, la Juve ti osserva: tutto sull'ala che ha scelto tra quattro nazionali

Juve, alla scoperta di Olise

Nato a Londra ma naturalizzato francese da padre nigeriano e madre franco-algerina. Muove i primissimi passi nel settore giovanile del Chelsea, passando poi a quello del Manchester City. Ma è col passaggio al Reading che entra nel calcio professionistico, debuttando nel marzo 2019 in Championship, nel match perso per 3-0 col Leeds. Dopo 4 anni vissuti con i Royals (due nel settore giovanile, due in prima squadra) arriva il trasferimento al Crystal Palace per poco più di 9 milioni di euro. In questa stagione, smaltito l'iniziale infortunio alla coscia, ha collezionato 11 presenze in Premier League, arrivando a segnare ben 6 gol e fornendo 3 assist.