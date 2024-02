Soulé, voci dall’Inghilterra: “Juve pronta a metterlo sul piatto”

LONDRA (Regno Unito) - "La Juventus è pronta a competere con i club di Premier League per Michael Olise offrendo quest'estate al Crystal Palace un calciatore come parziale contropartita". È quanto scrive il tabloid inglese The Telegraph, secondo cui Cristiano Giuntoli avrebbe messo nel mirino il 22enne esterno destro anglo-francese (ma di origini nigeriane e algerine), la scorsa estate vicino a un trasferimento al Chelsea (dove ha militato nel settore giovanile e in cui gioca ancora il fratello Richard).

La Juve offre Soulé

Ma chi sarebbe il calciatore messo sul piatto dalla Juventus per arrivare a Olise? Sempre secondo The Telegraph, la dirigenza bianconera avrebbe proposto a quella del Crystal Palace il cartellino di Matias Soulé, finora autore di un grandissimo campionato in prestito al Frosinone, con 10 gol segnati in 23 apparizioni in Serie A. Bisognerà però monitorare la ripresa del 22enne anglo-francese, attualmente ai box per un infortunio al tendine del ginocchio rimediato all'11' del match perso 4-1 contro il Brighton di De Zerbi.