Juve, il colpo mercato in mezzo può essere doppio: c'è una nuova pista francese

A cominciare da un centrocampista di alto livello. Anzi, almeno un grande centrocampista di alto livello, perché in caso di addio di Adrien Rabiot ne serviranno due. In cima alla lista c’è da tempo Teun Koopmeiners, in grado di garantire dinamismo, tecnica e gol. Doti per cui l’Atalanta chiede però 60 milioni : tanti, ma la Juve spera di abbassarli trattando ed eventualmente inserendo proprio qualche giovane nell’operazione.

Sperando che dalla Premier nessuno esaudisca in pieno le richieste nerazzurre. Rischio concreto ed è per questo e per la citata eventualità di dover raddoppiare il colpo in mezzo che Giuntoli e Manna sono vigili anche su altri profili: da Khephren Thuram del Nizza, che non costa però molto meno di Koopmeiners, a Maurits Kjaergaard del Salisburgo, da Mikel Merino della Real Sociedad a Youssouf Fofana del Monaco. Questi ultimi due accomunati, oltre che dal mix di fisico e tecnica nel loro bagaglio, dal contratto in scadenza nel 2025. Situazione che, se perdurasse, sarebbe d’aiuto in una trattativa.



