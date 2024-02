Barido alla Juve, ufficiale. Il talento firma fino al 2026: il comunicato

La Juventus è al lavoro per pensare al presente e soprattutto al futuro della società. Il mercato bianconero ormai ha preso una direzione e gli occhi sono sempre puntati sui giovani, per cercare di trovare il nuovo Yildiz o Soulé. L'ultimo della lista è Barido, arrivato dal Boca Juniors. Il trequartista classe 2008 ha firmato un contratto fino al 2026 e giocherà con la squadra giovanile, seguendo i vari step di crescita. Intanto su di lui il binocolo è puntato anche dall'Argentina, che lo ha già selezionato varie volte con gli Under albiceleste.