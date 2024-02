Verona-Juve Primavera 1-0: diretta tv, formazioni, dove vederla in streaming

Dopo il successo casalingo per 2-1 contro la Sampdoria nell'ultimo turno del campionato Primavera, la Juventus di Paolo Montero è chiamata a dare continuità per la rincorsa verso i playoff. I bianconeri scenderanno in campo contro l'Hellas Verona per la 23esima giornata del campionato di Serie A. I gialloblù sono a quota 27 punti in classifica, a -4 proprio dai bianconeri.