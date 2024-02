Pagnucco e Pugno, la Juve Primavera si avvicina alla zona playoff: Samp ko

Dopo l'amaro ko contro la Fiorentina nello scorso turno , la Juventus torna a vincere per 2-1 nel posticipo casalingo contro la Sampdoria . A decidere sono i gol, entrambi nel primo tempo, di Pagnucco e Pugno . Nella ripresa i blucerchiati la riaprono al 65' con un bel gol di Langella , ma cinque minuti dopo restano in dieci per l'espulsione di Valisena. La squadra di Paolo Montero aggancia così il Cagliari al nono posto a quota 31 e si avvicina alla zona playoff . La Samp resta invece a 23, nelle zone calde della classifica.

Juve-Samp Primavera, la diretta testuale

90' + 5' - Finisce la partita

90' - Assegnati cinque minuti di recupero

89' - Punizione fuori misura di Scienza dal limite dell'area

80' - Infortunio per Vacca, entrato da poco in campo. Al suo posto entra Biggi. Entra anche Crapisto per Florea

78' - Scienza ci prova ancora con un tiro a giro dal limite, palla alta

76' - Bel contropiede di Scienza che però calcia centrale

72' - Esce Pugno per Vacca

65' - ROSSO PER LA SAMP!

Doppio giallo per Valisena, blucerchiati in 10

64' - Primo cambio per la Juve, entra Scienza al posto di Finocchiaro

61' - Primo ammonito anche per la Juve, si tratta di Ngana

60' - GOL SAMP!

I blucerchiati riaprono la partita con una bella azione corale conclusa da Langella

57' - PALO SAMP!

Pozzato calcia dal limite dell'area e colpisce il palo a Vinarcik ormai battuto

52' - Il primo giallo della partita è per Ventre della Samp per un fallo tattico

50' - Primo spunto dei bianconeri nella ripresa, con Finocchiaro che prova a metterla in mezzo. Intercetta Scardigno

46' - Inizia il secondo tempo

45' + 3' - Finisce la prima frazione

45' - Assegnati tre minuti di recupero

45' - Miracolo di Vinarcik su un colpo di testa sugli sviluppi di un angolo

44' - Savio ad un passo dal tris con una deviazione al volo, Scardigno tiene in partita i suoi

41' - GOL JUVE!

Una magia di Savio con l'esterno lancia Pugno a rete che non sbaglia, è 2-0 per i bianconeri

36' - Ngana pericoloso con una grande conclusione da fuori, Scardigno la allunga in angola

33' - Buona reazione della Samp che sta chiudendo i bianconeri nella loro metà campo alla ricerca del pareggio

24' - GOL JUVE!

Pagnucco lanciato a rete batte Scardigno con una bella conclusione di sinistro sul secondo pallo. Quinto gol stagionale per il classe 2006

22' - Chilafi si presenta davanti a Vinarcik che riesce miracolosamente a respingere

21' - Finocchiaro prova il tiro a giro dal limite dell'area di rigore, ma Scardigno blocca facile

14' - Conclusione da fuori dei bianconeri sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Scardigno respinge

13' - OCCASIONE JUVE!

Ngana lancia Florea a tu con Scardigno, ma Costantino rimonta da dietro e la tocca in angolo

12' - Finocchiaro manca il tap in a botta sicura sulla conclusione di Ngana da fuori

8' - Alesi riceve palla al centro dell'area di rigore, ma il tiro è debole. Blocca facilmente Vinarcik

5' - Samp subito pericolosa dopo un brutto pallone perso dai bianconeri, ma la conclusione di Gomes termina sull'esterno della rete

1' - Inizia la partita