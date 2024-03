Ferguson, la Juve in tribuna ad Atalanta-Bologna. Ma c'è un altro nome

Il nuovo centrocampo della Juventus potrebbe parlare scozzese. Sta crescendo sempre di più, settimana dopo settimana, l’interesse della Vecchia Signora nei confronti di Lewis Ferguson . Il gioiello del Bologna si sta confermando come uno dei migliori box to box della Serie A dopo il boom della scorsa annata, in cui aveva realizzato 7 gol. Mica male per un debuttante. In questa stagione sta facendo ancora meglio, visto che a 11 giornate dal termine ha già segnato 6 reti oltre ad aver fornito 4 assist vincenti. Il capitano del Bologna rappresenta per caratteristiche l’ideale mezzala con capacità di inserirsi in zona offensiva che manca all’attuale organico bianconero.

Ferguson nel mirino della Juventus

Per questo la Juve gli ha messo gli occhi addosso e lo segue da vicino. Da ormai diverso tempo. Per Fergie si era già mosso Cristiano Giuntoli in persona a novembre in occasione di Bologna-Lazio. Gara in cui l’ex Aberdeen era risultato essere uno dei migliori in campo. Promosso allora e monitorato poi nei mesi successivi, con sempre maggior costanza, dagli scout juventini. Da allora la dirigenza della Vecchia Signora ha mantenuto vivi e costanti i contatti con gli agenti del classe 1999 (Bill McMurdo che in Italia è affiancato da Dario Paolillo e Luca Carnaghi).

Con tanto di un paio di summit già andati in scena tra Torino e Milano negli ultimi mesi. Tra l’altro pure domenica scorsa c’era un emissario della Juve al Gewiss Stadium per seguire Atalanta-Bologna: fari puntati naturalmente su Ferguson. Lo scozzese ha risposto presente ancora una volta con una prestazione da urlo e la rete, che ha griffato il successo rossoblù. Non solo la mezzala scozzese, però, è finita nel radar della Vecchia Signora tra i gioielli bolognesi.