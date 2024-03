La Juve e l'obiettivo mercato. Dalla Spagna conferme: "Passano le settimane..."

La Juve continua a monitorare i nomi sul mercato per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Al mercato estivo mancano ancora diversi mesi ma il diktat bianconero è quello di cogliere le occasioni: da Koopmeiners fino a Felipe Anderson passando per Diomandé e altri nomi sulla lista di Giuntoli e Manna . Tra questi c'è anche Mario Hermoso dell' Atletico Madrid . Il giocatore è ancora lontano dal rinnovo con i Colchoneros, le settimane passano e i bianconeri sono dell'idea di potersi inserire per portare a termine l'operazione.

Hermoso-Juve, la situazione

Lo stallo del rinnovo di Mario Hermoso non pone in una posizione di forza i biancorossi perché, come riportato dal Mundo Deportivo, dall'Italia stanno pensando concretamente al difensore mancino. Più passa il tempo e più è chiaro come il calciatore possa andarsene liberamente a zero e scegliere progetto e destinazione a lui più congeniali. La Juve in queste senso è una delle squadre più interessate al giocatore vuoi anche per caratteristiche tecniche e tattiche visto che può giocare anche come terzo centrale di difesa oppure largo. Insomma, Hermoso si sposerebbe bene con il modo attuale di giocare dei bianconeri.