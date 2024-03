Koopmeiners, la chiave Juve per convincere l'Atalanta. E due colossi per la difesa

Felipe in Italia si trova molto bene. In Serie A ha vissuto gli anni più belli della carriera e continuerebbe volentieri a giocarci. Ecco perché nei mesi scorsi ha detto no a una ricca offerta dell’Al Shabab, che gli proponeva un triennale da 8 milioni a stagione. Tanti soldi che però - come si suol dire - non fanno la felicità. E così Anderson ha respinto le avance arabe. Prima di Pasqua, Lotito vuol provare a sferrare un ultimo assalto prima di alzare bandiera bianca. Con la Juve sullo sfondo pronta ad approfittarne per piazzare il primo colpo di mercato per la stagione 2024/25. Mercato che alla Continassa è destinato a non segnare Felipe Anderson come unico colpo a parametro zero. Ce n’è infatti un altro che potrebbe entrare.