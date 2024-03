Diomande, occhi Juve sul nuovo Bremer: Golden Boy e Coppa d'Africa

TORINO - Che alla Juve ci sia ultimamente qualche problema in difesa lo raccontano in maniera inequivocabile i numeri: almeno un gol preso nelle ultime sei partite, addirittura due nelle ultime tre. Serve una registrata per un reparto che sino a questa crisi d’identità è stato il valore aggiunto. Non a caso resta la seconda difesa meno battuta del campionato. Un dato che stona in assoluto anche perché il pacchetto arretrato è storicamente molto curato dal club che negli ultimi anni di mercato ha investito non poco per non perdere affidabilità davanti al portiere. Due nomi su tutti: De Ligt e Bremer per un esborso complessivo di 130 milioni di euro bonus compresi. Sul brasiliano, forse il miglior difensore in assoluto di questo campionato, non a caso si sono mossi più volte gli osservatori del Manchester United e del Tottenham, con i primi particolarmente attivi anche con l’entourage del giocatore.