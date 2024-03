L'ex Juve Israel e 3 pali frenano l'Atalanta: 1-1 a Lisbona con lo Sporting

La cronaca

Nella sfida dell'Alvalade tutti si aspettavano Gyokeres dal primo minuto, ma Amorim ha deciso di fare a meno del proprio bomber schierando Paulinho nel tridente offensivo: il numero 20 ha colpito alla prima occasione utile, servito dall'ottimo filtrante di Trincao, con Holm in ritardo, per il portoghese è stato semplice al 17' inventarsi il diagonale dell'1-0. La reazione dei nerazzurri è stata immediata, al 24' Holm - dopo un'azione solitaria - ha colpito il palo interno della porta difesa da Israel, qualche secondo più tardi è stato Scamacca a scheggiare il legno con un diagonale velenoso. Il risveglio dei nerazzurri ha sorpreso i biancoverdi, alla mezz'ora De Roon ha sfoderato un destro centrale prolungato in corner da Israel, ma al 39' è arrivato il pareggio grazie a Scamacca: su un errore in fase di disimpegno Miranchuk ha agganciato il pallone, il numero 90 è riuscito a concludere di sinistro superando l'estremo difensore biancoverde. Qualche minuto più tardi il portiere uruguayano si è superato su un colpo di testa del centravanti ex Sassuolo arrivato sugli sviluppi di un corner. Nemmeno i tre cambi all'inizio della ripresa da parte di Amorim hanno influito sull'andamento della partita, gli orobici hanno cercato di sfruttare le occasioni: al 15' Lookman si è inventato una giocata di prestigio in area, ma il nigeriano ha colpito il terzo palo del match. Sfortuna anche per i padroni di casa, è stato Coates a trovare il legno sul traversone del solito Trincao. Nel finale l'Atalanta ha fatto di tutto per vincere la partita, ma El Bilal Touré si è visto annullare un gol in rovesciata per un'iniziale posizione di fuorigioco.