Juve, ti ricordi? Ex Next Gen, ora vuole l'Atalanta fuori dall'Europa League

Dagli allenamenti con Buffon al ricordo della Juve

A volte basta un allenamento per capire la differenza tra un campione e un giocatore normale. Israel ha avuto la possibilità di vedere da vicino Szczesny e soprattutto una leggenda come Buffon. Non ha dimenticato il suo passato e la scorsa stagione ha anche ringraziato i bianconeri: “Grazie Juve per avermi aperto le porte dell’Europa, per avermi fatto capire cosa significa ‘Juventus’ come stile di vita e soprattutto per avermi fatto sentire a casa! È stato un onore per me è sarò sempre grato". Dal 2018/2019 ha collezionato 89 presenze tra Primavera e Next Gen. Poi ha spiccato il volo e anche in Uruguay se ne sono accorti.