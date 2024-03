Olbia-Juve Next Gen: diretta tv Sky, formazioni, dove vederla in streaming

La Juventus Next Gen ha leggermente rallentato dopo una serie di nove risultati utili di fila. I ragazzi di Brambilla nelle ultime tre giornate hannno raccolto solo due punti e sono reduci dal pareggio contro il Gubbio . Ora saranno ospiti dell' Olbia , penultima in classifica nel girone B di Serie C.

Dove vedere Olbia-Juve Next Gen

La sfida tra Olbia e Juventus Next Gen, valida per la 30ª giornata del Campionato Serie C - Girone B, sarà visibile in diretta su Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go. Il fischio d'inizio del match è previsto per le ore 18.30 al "Bruno Nespoli". Su Tuttosport la diretta testuale della sfida.

Olbia-Juve Next Gen, le probabili formazioni

Olbia (4-3-1-2): Rinaldi; Arboleda, Bellodi, Palomba, Mordini; La Rosa, Dessena, Catania; Mameli; Ragatzu, Bianchimano. Allenatore: Marco Gaburro

Juventus Next Gen (3-4-2-1): Scaglia; Savona, Stivanello, Muharemovic; Comenencia, Salifou, Hasa, Turicchia; Sekulov, Guerra; Da Graca. Allenatore: Massimo Brambilla

Arbitro: Fabio Rosario Luongo di Napoli