Juve Next Gen, un Guerra record non basta: il Gubbio fa 2-2 nel recupero

Doccia fredda, gelata per la Juventus Next Gen, che dopo aver interrotto la striscia di risultati utili di fila (dieci) nel turno precedente contro il Perugia, non va oltre il pareggio contro il Gubbio. Al Moccagatta finisce 2-2 la partita, con tanto rammarico per i bianconeri avendo subito il gol del pareggio in al 92'. Buona la partita da parte della squadra di Brambilla, che pur rischiando tanto in un frangente della prima frazione tiene sempre il pallino del gioco, creando anche diverse situazioni insidiosi con azioni corali.

Nella ripresa sono però gli ospiti a passare in vantaggio con Morelli, che colpisce male il pallone vedendo il suo cross infilarsi alle spalle di Scaglia. La reazione della Juve è immediata e furente, e infatti i bianconeri trovano l'1-1 con Guerra su assist di Turicchia. E sempre con Guerra i bianconeri trovano anche il vantaggio: un gol che sa di storia, perché il centravanti diventa così il miglior marcatore di sempre nella storia del girone B di Serie C con 62 reti, superando Rachid Arma che era fermo a 61. Sembra la giornata perfetta per la Juve, ma il gol di Udoh in pieno recupero lascia l'amaro in bocca. Dopo il pari odierno la squadra allenata da Brambilla sale a 38 punti.

Juve Next Gen-Gubbio, rivivi la diretta 90' + 4' - FINISCE QUI!

Termina 2-2 la sfida tra Juventus Next Gen e Gubbio 90' + 3' - Espulso l'allenatore del Gubbio, Piero Braglia 90' + 2' - PAREGGIO DEL GUBBIO!

Filtrante velenoso del Gubbio per Udoh, che a tu per tu con Scaglia lo salta e segna la rete del 2-2 90' - Concessi 4' di recupero 90' - Cartellino giallo per Cerri 86' - Palumbo prende il posto di Salifou tra i bianconeri 84' - NON MOLLA IL GUBBIO!

Grande azione personale di Di Massimo, che libera un potente sinistro ma Scaglia respinge in corner 82' - JUVE IN VANTAGGIO!

Cross pennellato di Rouhi per Guerra, che di testa libera una vera e propria frustata che si perde in rete. 77' - Doppio cambio per Brambilla: entrano Anghelè e Rouhi, escono Sekulov e Comenencia 74' - OCCASIONISSIMA TURICCHIA!

I bianconeri vicini al gol del vantaggio: filtrante a favorire l'inserimento dell'esterno, che ci arriva con la punta ma è tempestiva l'uscita di Greco che in due tempi blocca la sfera 72' - Cambi da ambo le parti: nella Juventus Cerri prende il posto di Da Graca, mentre nel Gubbio Chierico e Brambilla subentrano a Rosaia e Casolari 71' - PALO CLAMOROSO DEL GUBBIO!

Calcio d'angolo di Dimarco, palla messa fuori, la sfera arriva a Di Massimo che stoppa con la coscia e calcia al volo, il legno alla destra di Scaglia gli nega la gioia di un super gol 68' - Subito giallo per Corsinelli dopo pochi minuti dal suo ingresso 66' - Ammonito Udoh tra le fila del Gubbio 65' - Doppia sostituzione per gli ospiti: Corsinelli e Di Massimo subentrano a Morelli e Spina 64' - PAREGGIO DEI BIANCONERI, È 1-1!

Pari immediato della squadra di Brambilla: Turicchia recupera palla, scambia con Sekulov e la mette a rimorchio per Guerra, che calcia di prima e batte Greco 63' - REAZIONE JUVE!

Azione personale di Hasa, che entra in area e smista con il suo mancino: cross insidioso ma non ci arriva nessuno 60' - Primo ammonito per gli umbri: giallo a Pirrello per fallo su Guerra 57' - GUBBIO IN VANTAGGIO!

Cambio gioco di Mercati per Morelli, che a sua volta crossa al volo ma il traversone prende una traiettoria beffarda per Scaglia, infilandosi direttamente in porta 52' - Cambio nel Gubbio: Braglia lancia Mercati al posto di Desogus 51' - Buona trama offensiva della Juventus, Turicchia prova la conclusione da posizione defilata ma calcia male 49' - CHANCE PER I BIANCONERI!

Hasa serve Da Graca che non riesce a concludere, la sfera arriva a Sekulov che da ottima posizione viene chiuso tempestivamente 46' - SI RICOMINCIA!

La ripresa prende il via dal risultato di 0-0 45' - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

Termina senza recupero la prima frazione di gioco: poche emozioni al Moccagatta, la più grande chance è di marca umbra con il tiro di Spina 43' - Buona ripartenza guidata da Sekulov, palla ad Hasa che allarga per Turicchia, cross insidioso in area ma non ci arriva nessuno 31' - Ammonito Comenencia dopo l'intervento ai danni di Dimarco 28' - La Juve spreca una potenziale grande occasione: parte Salifou per vie centrali, palla a Sekulov che entra pericolosamente in area ma sbaglia la misura del passaggio 18' - GUBBIO VICINO AL GOL!

Errore di Savona, che perde una palla velenosa, recuperano gli umbri, si invola Spina che invece di servire un solissimo Udoh in area prova il tiro, il suo diagonale esce di pochissimo al lato del palo 11' - È di Hasa il primo cartellino giallo del match dopo il fallo su Casolari 5' - SPRINT JUVE!

Due ripartenze pericolosissime dei bianconeri! Prima contropiede con Sekulov che vede Comenencia, la sfera alla fine arriva a Turiccia che conclude di destro ma la palla termina di pochissimo fuori. Nella seconda occasione Turicchia serve Guerra che non riesce a concludere precisamente da ottima posizione, sparando alto 1' - INIZIA IL MATCH!

