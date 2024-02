Bremer fa gola al Manchester United: la Juve fissa il prezzo mercato

TORINO - Che Gleison Bremer sia diventato il pilastro della seconda difesa meno perforata d’Italia non è un’opinione ma un fatto. Raccontato dalle sue prestazioni eccellenti e dai minuti giocati: nessuno juventino vanta tanta presenza in campo in campionato dove è sempre partito titolare e concludendo tutte le partite tranne la gara di Bergamo quando uscì per crampi a 6 minuti dal 90’. Ma non solo. Perché oltre alla quantità e alla qualità, ecco anche il valore aggiunto dei gol : due, al Cagliari e al Lecce a renderlo il marcatore centrale più prolifico negli ultimi cinque anni con 17 reti dietro a Sergio Ramos . Ce n’è abbastanza per comprendere che la crescita di questo brasiliano si può definire tranquillamente esponenziale ma non solo.

La crescita

Il ragazzo ha ancora margini di miglioramento perché da quando è cresciuta l’autostima attraverso partite di altissimo profilo contro gli attaccanti più forti nel nostro campionato ecco che il livello è ulteriormente salito. Il paragone tra come a volte gli scottava il pallone tra i piedi, nelle prime partite della stagione scorsa con la maglia bianconera e come lo gestisce invece ora è decisamente illuminante. La parabola crescente del sudamericano è stata notata non solo in Italia ma anche in Inghilterra, del resto osservatori del Tottenham e del Manchester United si erano più volte accreditati nel campionato scorso per vederlo dal vivo. Anche in questa stagione occhi curiosi della Premier hanno rifatto capolino tra Allianz e stadi in cui si è esibita la Juventus. Missioni che hanno portato il Manchester United a individuarlo come il giocatore ideale per rinforzare una difesa che sia dal punto di vista del funzionamento collettivo che delle prestazioni dei singoli è stata deficitaria.