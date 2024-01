Pedro Felipe, il nuovo Bremer della Juve che parte dalla Next Gen

TORINO - In Brasile non hanno saputo resistere all’incauto fascino del paragone di prestigio. E così il prossimo bianconero Pedro Felipe, diciannove primavere soltanto, è già stato accostato al più ingombrante (in tutti i sensi) e maturo Bremer. La tentazione, in fondo, non è germogliata soltanto per la connazionalità o per il medesimo ruolo ricoperto. E nemmeno per caratteristiche tecniche tutto sommato affini. I due difensori verdeoro, uno alla Juventus da due stagioni e l’altro pronto a vivere nelle prossime ore la sua prima giornata da bianconero, sono infatti nati nello stesso stato, Bahia, in città che distano meno di un’ora di macchina tra loro: Itapitanga il “vecchio” e Itajuipe il “bambino”. Materiale sufficiente per dar luce verde all’accostamento.