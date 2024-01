Pedro Felipe-Juve, i dettagli dell'affare: tutto sul talento del Palmeiras

"Siamo giovani, come Sinner" - lo ha detto Allegri in conferenza stampa , ma il messaggio è chiaro. Se l'Inter è Djokovic, i bianconeri al momento rappresentano il tennista italiano e si vede anche dalla campagna acquisti. La società infatti è al lavoro per trovare subito un nuovo Yildiz o Soulé. Dopo Adzic , un altro talento è pronto per rinforzare la Next Gen . Si tratta di Pedro Felipe, difensore classe 2004 del Palmeiras . La trattativa è in fase di chiusura per l’arrivo in prestito , con opzione di acquisto sui 2 milioni di euro .

Juve, in arrivo Pedro Felipe dal Palmeiras

Brambilla potrebbe ricevere un nuovo rinforzo per la difesa. La Next Gen è in fase di recupero in Serie C e qualche tassello in più darebbe una grande mano ai bianconeri. Pedro Felipe è un giocatore brasiliano di prospettiva. Non ha esordito con i grandi del Palmeiras, ma ha giocato con l'Under 20. Per il fisico ricorda Bremer. Come il colosso della Juve è un gigante alto circa 1.90m e ha grandi letture nell'anticipo e nel duello con il diretto avversario. Molta forza, ma anche buona tecnica e visione di gioco sul corto e anche sul lungo. Caratteristiche che sono vitali nel calcio di oggi. Un difensore moderno. Ora è atteso a Torino per le visite mediche e firma sul contratto all'inizio della prossima settimana: presto inizierà la sua nuova avventura in bianconero, facendo esperienza sui campi di Lega Pro e cercando di far colpo su Allegri.