Adzic, l'agente Vlahovic: così Dusan lo ha fatto innamorare della Juve

Dusan Vlahovic studia da leader. Il cannoniere serbo sta prendendo per mano la Vecchia Signora non solo in campo, ma pure fuori dal rettangolo verde. Nonostante la giovane età (compirà 24 anni domenica) il numero 9 bianconero appare decisamente maturato negli ultimi mesi. Il peggio, inteso come infortuni, è ormai alle spalle. Un lontano ricordo, verrebbe da dire. E adesso che sta bene, è tutta un’altra musica come testimoniano le 6 reti realizzate nelle ultime 5 gare giocate. Dusan è tornato a essere micidiale come ai tempi della Fiorentina. Le difficoltà e le critiche dei mesi passati, però, alla fine hanno avuto quasi un effetto taumaturgico. Paradossale ma vero, visto che Vlahovic le ha assorbite in silenzio sfruttandole come propellente per caricarsi al massimo.