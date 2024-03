Juve, Giuntoli non fa sconti: tutti in vendita. Ma ci sono dei punti fermi

Ripartire. È il verbo dominante in casa Juve , tanto da essere coniugato in due tempi: presente e futuro. Ripartire nel presente significa riprendere a vincere domenica contro il Genoa e poi continuare, per riconquistare il secondo posto e conquistare la Coppa Italia . Ripartire nel futuro significa tornare ad affrontare una stagione, la prossima, in cui lottare ad alti livelli non solo in Italia, ma anche in Champions League . Per ripartire nel presente la Juve si affiderà ai giocatori che nelle prime 21 giornate l’avevano tenuta in corsa con l’Inter, a cominciare da Dusan Vlahovic che rientrerà proprio domenica dopo la squalifica scontata contro l’Atalanta.

Calciomercato Juve, l'attacco

Per ripartire nel futuro invece ci sono meno punti di forza certi. O meglio, di certezze assolute poche o nessuna, ma di ragionevoli alcune sì. Chiariamo subito la differenza, spiegando ad esempio perché non è una certezza Vlahovic, anche se oggi tutto lascia pensare che il suo futuro sia ancora bianconero e che si possa, come vi abbiamo raccontato su Tuttosport di ieri, arrivare a un rinnovo prima dell’estate. Se però dall’estero un club presentasse un’offerta da 100 milioni o magari anche di più per DV9, sarebbe difficile se non impossibile vederlo ancora in bianconero. E se qualcuno presentasse un’offerta del genere per Kenan Yildiz sarebbe lo stesso. È però ragionevolmente certo (ecco la differenza tra certezza ragionevole e assoluta) che per quanto evidente sia il talento del diciottenne fantasista nessuno avanzerà per lui proposte del genere: ecco perché è da Yildiz che la Juventus ripartirà nella prossima stagione per quanto riguarda l’attacco. Probabilmente con Vlahovic, chissà se con Chiesa, ma da Yildiz ripartirà di certo. E oltre che dal turco da quali punti fermi (intesi come tali non solo per le probabilità di restare vicine al 100 per 100, ma anche per il rendimento che hanno dato prova di poter garantire) ripartirà la Juve 2024-25? Andiamo in ordine di formazione e di reparti.