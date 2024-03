Ferguson, solo Juve: il prezzo mercato e le due contropartite per il Bologna

La possibile trattativa

Il Bologna per privarsene chiede 25 milioni di euro, trattabili a 20 più una contropartita tecnica: non è un mistero che i rossoblù seguano il terzino Tommaso Barbieri (attualmente in prestito al Pisa in Serie B) e il centrocampista Hans Nicolussi Caviglia. Ferguson, inoltre, piace al club bianconero a prescindere da chi sarà l’allenatore nella prossima stagione. Molti hanno associato l’interesse per Fergie al nome di Thiago Motta, che indubbiamente stravede per lo scozzese e se lo porterebbe dietro volentieri in una nuova avventura. Attenzione però: l’ex Aberdeen ha caratteristiche tecnico-tattiche congeniali alla mezzala richiesta da Massimiliano Allegri già lo scorso gennaio. Ovvero un centrocampista “box to box” che abbini corsa alla capacità di inserimento in zona offensiva: un fiuto per il gol che il classe 1999 vanta tra le sue doti principali come testimoniano le 16 reti siglate in questo suo primo biennio di Serie A.