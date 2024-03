Ferguson chiama la Juventus: "Amo Bologna, ma se arriva una big..."

Ferguson e l'arrivo di Thiago Motta

Sull'arrivo di Thiago Motta in panchina: "E' stato un grande cambiamento per ognuno di noi. Ha subito condiviso chiaramente le sue idee, il suo modo di giocare, la sua visione di calcio, come voleva che fossimo. Ci siamo presi sin da subito e credo che tu lo possa vedere non solo dai risultati, ma dalle prestazioni, dal modo in cui corriamo per lui, dal modo in cui difendiamo tutti insieme. Ci alleniamo ad altissima intensità. Tutto questo è grazie a lui". Ferguson ha raccontato anche quando è stato scelto come capitano: "Non me lo aspettavo minimamente. Dovevamo giocare contro l’Empoli. E prima del riscaldamento ha riunito tutti, ha fatto il meeting e ha detto: “Lewis sarà il capitano oggi”. Posso dirti che mi godo questo ruolo, mi piace questa responsabilità ed essere un leader. La fascia è speciale per me".