Ferguson e Giuntoli, incontri nascosti. E il ds Juve ha un asso Next Gen

Mercato Juve, gli obiettivi a centrocampo: occhio a Fabian Ruiz

Tornando al centrocampo, Giuntoli andrà all in su Koopmeiners, ma non è da escludere un doppio colpo. E ci sono altre piste, come è normale che sia in questa fase ancora embrionale del mercato. I dirigenti bianconeri seguono altri potenziali obiettivi: alcuni molto complicati, per motivi diversi, come Khephren Thuram del Nizza e Miguel Merino della Real Sociedad; altri più abbordabili, come Lazar Samardzic dell’Udinese (già accostato più volte alla Juventus nei mesi scorsi) e il classe 2003, il danese Maurits Kjaergaard del Salisburgo. Ma nella ricerca di Giuntoli di esperienza internazionale, soprattutto in caso di addio di Adrien Rabiot, un profilo da non escludere è quello di Fabian Ruiz, che l’attuale dt bianconero aveva portato al Napoli nel 2018 e poi ceduto al Paris Saint-Germain nel 2022.