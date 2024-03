Hojbjerg, messaggio (anche) alla Juve: "Al Tottenham non sto bene"

"Dobbiamo sfruttare le possibilità", lo ha detto più volte Giuntoli dal suo arrivo alla Juventus e Hojbjerg potrebbe rientrare nei giocatori in questa lista. " Non mi piace quello che sta succedendo nel club" ha rivelato il danese a Tipsbladet. Dichiarazioni che diventano un assist per i bianconeri che anche nelle precedenti sessioni di calciomercato avevano messo gli occhi su di lui.

Hojbjerg: "Non sono soddisfatto, sto dando il massimo"

Il centrocampista del Tottenham ha parlato senza nascondersi del momento che sta vivendo con il club: "Non sono soddisfatto di quello che sta succedendo nel club. Non è un segreto, ma non è nemmeno una cosa per cui mi preoccupo. Posso appoggiare la testa sul cuscino sapendo che sto dando il massimo per dimostrare all'allenatore che deve credere in me. Al momento non è così, ed è il tecnico che deve spiegare il perché".