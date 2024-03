Tre stagioni, 240 partite: Juve, calendario intasato ma Giuntoli ha un piano

I più rigorosi scandiscono il tempo in minuti. I più romantici lo misurano in brividi. I giocatori della Juventus , soprattutto da questa estate in poi, lo cadenzeranno invece in (frenetiche) partite. La rosa bianconera, al pari di quella dell’ Inter , sarà infatti travolta dai riflessi del pallone odierno. Un’era calcistica in cui si gioca di più e più a lungo. Quasi sempre.

Calcio no stop nei prossimi 3 anni

I calciatori delle società qualificate al Mondiale per Club 2025, competizione inedita che andrà a colmare il vuoto estivo in mezzo a Europei/Copa America 2024 e Mondiale 2026, nei prossimi tre anni non si fermeranno mai. Non quelli stabilmente convocati dalla propria Nazionale, almeno. Cioè quasi tutti. Per loro le prossime tre estati saranno senza sosta, con la concreta possibilità di concludere una stagione quando gli altri avranno già iniziato la successiva. Qualche giorno di vacanza, come da obblighi imposti dal contratto collettivo, e via. Tra pochi mesi, poi, a scombussolare le tabelle di preparazione ci saranno anche le Olimpiadi di Parigi. Ma non è solo questione di competizioni estive, perché il quadro si inserisce nel contesto di una stagione “ordinaria” più fitta che mai, con l’introduzione del nuovo format della Champions League. Più partite anche su quel fronte, appunto.