Il retroscena: "Così il Palmeiras ha soffiato Felipe Anderson alla Juventus"

Perché Felipe Anderson ha scelto il Palmeiras

Secondo quando rivela Globo, per convincere il calciatore il club brasiliano avrebbe portato avanti con estrema discrezione una trattativa convincente in termini di progetto e di idee sul futuro. Dopo l'approvazione sia del tecnico Abel Ferreira che del team di analisi di mercato, il Palmeiras ha iniziato a lavorare per convincere Felipe Anderson, con Leonardo Holanda, responsabile legale e commerciale del club, a fare per due volte avanti e indietro tra San Paolo e Roma per concludere l'operazione. Felipe Anderson è rimasto colpito dal progetto, che gli avrebbe permesso di tornare in patria ma di mantenersi comunque competitivo ad altissimi livelli: il Palmeiras ha recentemente festeggiato il trionfo nel campionato brasiliano, ha vinto un altro titolo Paulista, è uscito solo all'ultimo respiro in semifinale della Libertadores e ha garantito all'ormai ex Lazio una presenza fissa da protagonista nell'equivalente della Champions League sudamericana, vinta due volte consecutivamente negli ultimi anni. Da qui la scelta di lasciare l’Europa e anche di lasciar cadere le offerte ricevute, compresa quella bianconera.