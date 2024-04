Il futuro della porta Juve: Szczesny, Perin e la doppia operazione di mercato

TORINO - Mattia Perin respirerà fino in fondo il profumo di quella che potrebbe finire agli archivi come una delle ultime gare in bianconero della sua carriera: la penultima, nel caso in cui la Juventus si qualifichi alla finale nella quale sarà comunque lui il titolare in ossequio alle gerarchie stabilite in avvio di stagione da Max Allegri .

Szczesny, le idee chiare e la trattativa

A meno che, come vedremo, le condizioni di Szczesny (e quel che hanno direttamente determinato in campo a Cagliari), non inducano il tecnico a rivedere le posizioni nella gara di sabato contro il Milan. In ogni caso, è forte la sensazione che in casa Juventus si sia di fronte a un possibile futuro di “porte girevoli”. Al di là della stringente cronaca, infatti, qualcosa tra i pali bianconeri potrebbe cambiare nella prossima stagione. Cominciamo da Szczesny che ha le idee chiare e intende restare, nonostante la trattativa per il prolungamento del contratto, in scadenza nel 2025 e relativa spalmatura dell’ingaggio (6,5 milioni più bonus), sia ancora tutta da definire. Il prestigio della maglia bianconera e il gradimento familiare per Torino rappresentano condizioni che agevolano la trattativa unite ovviamente al fatto che si stia parlando di un portiere estremamente affidabile e non certo di un ripiego.