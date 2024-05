Morata chiama la Juve (e costa poco): da cosa dipende il suo destino

Alvaro Morata ha una clausola rescissoria di 12 milioni di euro. Come ha evidenziato l'esperto di mercato Fabrizio Romano, c'è un prezzo molto basso per liberare l'attaccante dall' Atletico Madrid . E Alvarito, 32 anni il prossimo ottobre, tornerebbe molto volentieri a Torino, dove è sempre stato bene e dove la moglie Alice sarebbe felicissima di vivere. Già nelle scorse estati il suo nome era stato accostato a quello della Juventus , perché il rapporto è sempre molto solido fra il club e il giocatore.

Morata e il ritorno alla Juventus

Quest'estate potrebbe essere la volta buona? Il prezzo ingolosisce il club bianconero, che dovrebbe poi trattare l'ingaggio del contratto (attualmente intorno ai 10 lordi a stagione, quindi relativamente abbordabile per la Juventus). Ma tutto ovviamente dipende dalla situazione degli altri attaccanti: Al momento la Juventus non ha avviato trattative per la cessione di Chiesa o Vlahovic, ma si sa che, di fronte a un'offerta interessante nessuno è incedibile, tranne pochissimi. Morata, dunque, non è ancora un nome caldo per il mercato della Juventus, ma resta un nome da tenere in considerazione. Sicuramente sarebbero felici i tifosi bianconeri, che da sempre ricambiano l'affetto dello spagnolo. Oltretutto con Thiago Motta potrebbe ricoprire più ruoli: sia quello di punta centrale che quello di esterno offensivo, godendo di grandi qualità tecniche e fisiche.