"Di Gregorio ricorda un ex Juve. Gli esempi di Buffon e Donnarumma ci dicono..."

"Ha tutto per farlo: è molto forte tra i pali, ha buoni piedi e mi pare dotato anche della necessaria personalità per imporsi in un contesto così importante. Se i bianconeri l’hanno scelto per affidargli i pali nella prossima Champions League, in fondo, un motivo ci sarà. Arriva da due stagioni ad altissimi livelli e ha anche l’età giusta per affermarsi. Non è mica un caso che sia anche stato eletto miglior portiere dell’ultima Serie A…".

Eppure non figura tra i pre-convocati dell’Italia per l’imminente Europeo…

"Ma ci arriverà, le decisioni di Spalletti non spostano nulla riguardo il suo valore. In azzurro c’è un gruppo consolidato e il ct ha voluto preservarlo: non aveva senso cambiare interpreti ora, dato che comunque non sarebbe stato il titolare. Di Gregorio è ancora giovane: può attendere il prossimo ciclo della Nazionale".

Giovane per essere un portiere, ma non giovanissimo: come mai arriva in un grande club soltanto ora, alla soglia dei 27 anni?

"Quello del portiere è un ruolo delicato, se davanti c’è un collega affidabile è difficile conquistare spazio. E vale anche per i cosiddetti predestinati: Buffon ha avuto la possibilità di sfruttare l’infortunio di Bucci, Donnarumma il passaggio a vuoto di Diego Lopez. Altrimenti anche loro, con ogni probabilità, avrebbero dovuto aspettare ancora un po’ prima di affermarsi".