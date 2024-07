La Juve pesca Douglas Luiz: le cifre. Ora Thuram, Locatelli e McKennie...

Le parole di Douglas Luiz

E da lì è arrivato anche il messaggio di Danilo, suo capitano nel Brasile e nella Juventus: «Benvenuto in famiglia!» Superate le visite mediche a Las Vegas e registrato il video per l’annuncio ufficiale del passaggio alla Juventus, il centrocampista si è dedicato sui social al saluto ai suoi ex tifosi. “È giunto il momento di salutarci, Villa Park – le sue parole –. Voglio ringraziare tutti, perché mi avete fatto sentire a casa e non vi dimenticherò mai. Sono stati cinque anni di gioie ed esultanze, battaglie e insegnamenti, partite e divertimento. Grazie per tutto, Aston Villa”. Frasi a margine di un video che, invece, già strizzava l’occhio al futuro: reti e giocate con la casacca “claret and blue” sono state montate in alternanza a scorci torinesi, da via Garibaldi alla Mole Antonelliana, per arrivare infine, inevitabilmente, all’Allianz Stadium.