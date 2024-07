Thuram-Juve, affare fatto: contratto e costo dell'operazione, tutte le cifre

Di padre in figlio: dopo Lilian, un altro Thuram sta per vestire la maglia bianconera. Definita, infatti, l'operazione che porterà Khephren dal Nizza alla Juventus. Affare fatto, con accordo sulle cifre raggiunto: manca soltanto il crisma dell'ufficialità per chiudere ogni discorso. Dopo Douglas Luiz, dunque, ecco un altro rinforzo in mediana per Thiago Motta. I tifosi bianconeri intanto, sui social, sono già impazienti di vedere il francese classe 2001 a Torino.