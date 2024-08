Kalulu, clamorosa novità per la difesa Juve: le cifre dell'offerta al Milan

Kalulu nella Juve di Motta? Ecco come

La duttilità del calciatore rossonero potrebbe far comodo a Thiago Motta, che avrebbe così più soluzioni utili a partita in corso. Negli ultimi anni al Milan ha giocato in tutti i ruoli della difesa, sia da centrale sia da terzino, dimostrando una propensione offensiva e anche un'ottima capacità nell'aggressione e nel recupero palla. Tutte caratteristiche che piacciono al neo allenatore bianconero. L'unica pecca? Qualche noia muscolare che lo ha tenuto ai box e ha frenato la sua crescita con il Diavolo. L'età è dalla sua parte e il classe 2000 ha margini di crescita. Intanto sarà presente anche Cardinale per il Trofeo Berlusconi, in programma il 13 agosto, per la sfida contro il Monza. Arriverà in città insieme a John Thornton, chairman di RedBird e a lungo co-presidente di Goldman Sachs. Poi farà tappa a Casa Milan dove dirigerà alcune riunioni strategiche e chissà se si parlerà anche del futuro di Kalulu.