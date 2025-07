Mbangula, la Juve lo vende: ecco quanto incassa dal Werder Brema

Nelle ultime ore il Werder Brema e la Juventus hanno fatto notevoli passi in avanti nei colloqui per Samuel Mbangula : si prevede che verrà raggiunto un accordo del valore di circa 12 milioni di € (inclusi i bonus). L'esterno belga avrebbe già accettato un contratto di 5 anni dopo aver rifiutato, qualche giorno fa, l'offerta del Nottingham Forest che voleva portarlo in Premier League. Mbangula è stato messo alla porta dalle scelte di Tudor che l'ha utilizzato col contagocce da quando è arrivato sulla panchina della Juventus.

Da jolly a esubero

Da rivelazione con Thiago Motta a essere finito in seconda fila con Tudor: Samuel Mbangula è ad un passo dal suo approdo in Bundesliga, sponda Werder Brema. Il classe 2004, a sorpresa, partì alla grande lo scorso campionato mettendo a segno il suo primo gol in maglia bianconera nel giorno dell'esordio in campionato contro il Como. Nel corso dell'anno ha segnato gol importanti come quello allo scadere contro il Bologna. In totale ha realizzato quattro reti e quattro assist, considerando tutte le competizioni. Ma dopo l'addio di Thiago, il belga ha visto poco il campo considerando che Yildiz è stato spostato nel suo ruolo dal tecnico croato.

