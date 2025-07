Mbangula, da jolly Motta a esubero Tudor: il Werder Brema preme

Mbangula, freschezza per il Werder Brema

Mbangula è ancora giovane, è solo un classe 2004, e la Juve vuole valutare bene la sua cessione per non perderlo con troppa superficialità. Il belga ha fatto il percorso completo dalle giovanili fino alla Next Gen, per poi fare il salto in Serie A. Motta gli ha dato subito fiducia a partire dalla prima giornata e lui l'ha ricambiata con il primo gol della stagione contro il Como. Nel corso dell'anno ha segnato gol importanti come quello allo scadere contro il Bologna. In totale ha realizzato cinque reti e quattro assist, considerando tutte le competizioni. Ma dopo l'addio di Thiago ha visto poco il campo. Con Tudor non è riuscito ad imporsi nel 3-4-2-1 e la concorrenza è tanta. Sulla trequarti di sinistra Yildiz si è impossessato del ruolo, mentre sul versante opposto l'allenatore spera di contare su Conceicao. In rosa le ali sono varie, ancora c'è anche Nico Gonzalez e Sancho potrebbe approdare a Torino. Quindi Mbangula potrebbe anche essere ceduto per fare cassa, ma i bianconeri non possono svenderlo.