Sancho e Conceicao, bis Juve! L’ultimo scoglio per la trequarti da sogno di Tudor

Sarebbe lo scenario ideale. L’uscita di Nico Gonzalez in direzione Arabia: la possibilità di monetizzare da un calciatore ritenuto sacrificabile e, soprattutto, liberare spazio salariale. Sancho e Conceiçao non sono mai stati alternativi in senso stretto. Non calpestano, per forza, le stesse zolle di campo, non hanno le stesse identiche caratteristiche; insomma, non sono doppioni e, anzi, dalle parti della Continassa gradirebbero vederli agire insieme. Diventano alternativi nel momento in cui la Juventus non riesce a liberarsi degli esuberi e, quindi, si trova a dover scegliere su chi accelerare e affondare il colpo e su chi, invece, temporeggiare. L’agenda delle priorità dice che è sul futuro del portoghese che va presa una decisione, il prima possibile, magari prima del 15 luglio, quando la clausola aumenterà del 50%, passando dagli attuali 30 milioni a 45. Il Porto – che oggi comincia la sua stagione sotto la guida di Farioli - vorrebbe liberarsi di ogni imbarazzo ed evitare di convocare Chico in ritiro, dopo i giorni di ferie post Mondiale per Club. Per questo ha aperto ad un leggero sconto e alla rateizzazione del pagamento.