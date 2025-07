Calciomercato Juve, la scelta su Conceicao e Kolo Muani. Nico Gonzalez via, Tudor ha un'arma in più

Kostic verso la permanenza alla Juve

Dello stesso avviso Filip Kostic: l’esterno serbo era considerato un sicuro partente dal club bianconero dopo la competizione iridata, tuttavia l’impegno e le qualità mostrate in allenamento hanno fatto cambiare idea a Igor Tudor. Il tecnico di Spalato, infatti, apprezza le doti del laterale mancino che può tornare utile nel suo 3-4-2-1 come esterno a tutta fascia. Motivo per cui il classe 1992 potrebbe anche restare alla Juve. Il contratto di Kostic è in scadenza nel 2026 e sicuramente non verrà rinnovato, ma al momento crescono le chance di un’ultima last dance bianconera per l’ex Eintracht Francoforte. Della serie: avanti insieme. Le buone prestazioni contro Manchester City (tra i pochi a non affondare) e Real Madrid hanno confermato il giudizio iniziale di Tudor, che potrebbe così ritrovarsi in casa un’arma in più per la prossima stagione. Con buona pace di quei club (dall’Atalanta alle formazioni di Bundesliga fino al Fenerbahce di Josè Mourinho, che l’avrebbe rivoluto alle proprie dipenendenze) che avevano già iniziato a sondare il terreno per provare ad accaparrarselo e costrette a questo punto a guardare altrove.