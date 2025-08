O'Riley, chi è l'obiettivo Juve già corteggiato da Roma, Atalanta e Napoli

Agosto è appena iniziato e la Juventus è chiamata ad accelerare sul mercato per offrire ad Igor Tudor una rosa competitiva e omogenea in vista dell'esordio in campionato previsto per domenica 24 contro il Parma. Per concludere al meglio la volata finale del mercato però c'è bisogno di sistemare le uscite soprattutto a centrocampo e per questa ragione Damien Comolli confida prima possibile in una cessione di Douglas Luiz direzione Nottingham Forest e di Timothy Weah, finito nei radar del Marsiglia con i bianconeri che aspettano l'offerta giusta per lasciarlo andare. La Premier League nel frattempo può offrire alla Juventus elementi di sicuro affidamento, anche e soprattutto in ambito europeo. L'ultima idea è quella che porta a Brighton, dove il centrocampista inglese ma naturalizzato danese Matt O'Riley piace per duttilità e senso del gol.