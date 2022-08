Vecino alla Lazio, è ufficiale: contratto triennale

ROMA - Vecino è finalmente un nuovo giocatore della Lazio. Dopo i giorni di attesa e le visite mediche superate, il club l'ha annunciato sui social e sul proprio sito tramite un comunicato ufficiale: "Vecino Matias è un nuovo calciatore della S.S. Lazio. Il calciatore, che ha sottoscritto un contratto di tre stagioni sportive, si unirà al gruppo dal prossimo mercoledì". L'ex Inter ritrova quindi Sarri in panchina, suo allenatore già ai tempi dell'Empoli. L'uruguaiano è il settimo colpo centrato da Lotito in questa sessione di mercato e un rinforzo in più per la mediana sarriana.