Tare: Milinkovic-Savic? Il più forte della Serie A e ama la Lazio

REGGIO EMILIA - Prima del fichio d'inizio del match tra Sassuolo e Lazio il direttore sportivo dei romani Igli Tare ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Durante la conversazione si è arrivati a parlare di uno dei temi caldi che accompagna da anni il mercato biancoceleste, il futuro di Sergej Milikovic-Savic. Tare ha dichiarato con fermezza: "Mettiamo le cose in chiaro: Milinkovic-Savic è il miglior centrocampista del campionato italiano, mettere in discussione le sue qualità è una cosa utopica. L‘amore che lui ha, il legame che lui ha con questa società va al di là di tutte queste voci che riguardano la sua situazione, Nel momento opportuno abbiamo avuto un confronto insieme al presidente e ai suoi agenti e siamo molto sereni, perché il rapporto che abbiamo è ottimo. Perciò, non vedo nessun problema da creare, settimana scorsa era Luis Alberto, questa settimana Milinkovic-Savic. Queste cose da noi non esistono, anche perché vengono chiarite molto bene all’interno."