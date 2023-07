Bonucci, Cuadrado e Paredes alla Lazio? Lotito: “Non li ho voluti”

"Senza altri giocatori pronti, io non posso far fare a questa Lazio il salto con la Champions", dal ritiro di Auronzo di Cadore il presidente Lotito fa il punto sul mercato biancoceleste. Le parole del presidente della Lazio, riportate da "Il Messaggero", aprono il sipario sull'estate della formazione di Maurizio Sarri.

Rimpiazzare Milinkovic-Savic, passato all'Al Hilal, è il primo obiettivo della Lazio. Il tecnico sarebbe intenzionato a riabbracciare Zielinski dopo l'esperienza al Napoli, ma Lotito spiega: "Se uno in una famiglia incassa 100, non può spendere 500. Zielinski ha 29 anni ed è in scadenza. Voi quanto lo paghereste? Io ho offerto 20 milioni coi bonus e De Laurentiis ha detto di no. Adesso l'offerta scende perché le operazioni vanno fatte col cervello".

Lotito su Paredes, Cuadrado e Bonucci

Il patron biancoceleste aggiunge: "Lo Celso, Paredes, Cuadrado, Bonucci volevano tutti venire da noi, ma abbiamo detto no. Perché i grandi nomi non corrispondono al risultato sportivo. Potevamo prendere Pasalic, Reijnders e Okafor, che sono andati al Milan, ma io mi sono attenuto alle indicazioni del tecnico. Sulla mezz'ala faremo presto, rinforzerò la Lazio. C'è un giocatore fortissimo che abbiamo condiviso e in settimana speriamo di chiudere il colpo". Idee molto chiare per Lotito che torna anche sull'operazione Berardi e sulle recenti dichiarazioni fatte nei confronti del gioiello del Sassuolo: "Ho detto la verità. Carnevali stesso me lo ha sconsigliato perché voleva 35 milioni più bonus".