Kamada alla Lazio, il giapponese è a Roma: i dettagli della trattativa

Nuovo colpo in entrata per la Lazio : dopo l'arrivo di Castellanos , Lotito sta perfezionando quello di Daichi Kamada , centrocampista della nazionale giapponese ed ex dell' Eintracht Francoforte .

Il giocatore, svincolatosi dal club tedesco, ha trovato in queste ore l'accordo con la società capitolina: la Lazio, intanto, ha fissato le visite mediche in Paideia per venerdì mattina mentre il giocatore è già arrivato in città. Sarri è pronto ad abbracciare il suo nuovo centrocampista, giunto a Roma con l'arduo compito di sostituire Milinkovic-Savic, volato in Arabia Saudita alla corte dell'Al-Hilal.

Lazio-Kamada, i dettagli dell'operazione

Il giapponese, che era finito anche nel mirino del Milan, arriverà a parametro zero e firmerà un biennale con opzione per un anno: per lui sarebbe pronto un ingaggio da 3 milioni più bonus. Dopo l'arriva di Kamada, Lotito punta a chiudere anche per Isaksen, esterno danese in forza al Midtjylland: le due società sarebbero d'accordo per chiudere l'operazione sulla base di 12 milioni di €.