Isaksen alla Lazio, rinforzo per Sarri: ufficiale l'arrivo dal Midtjylland

Ora è ufficiale: Gustav Isaksen è un nuovo calciatore della Lazio. Dopo aver sostenuto le visite mediche, il danese classe 2001 è pronto per lanciarsi nella nuova avventura in bianoceleste. Oltre all'arrivo di Kamada e Castellanos, ora Sarri può godersi il talento di Isaksen arrivato a Roma per rinforzare il reparto offensivo.