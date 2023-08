Pellegrini alla Lazio, si cerca l’intesa finale con la Juve: le novità

TORINO - Continua a lavorare sul mercato in entrata la Lazio che dopo Castellanos , Kamada e Isaksen è proiettata a rafforzare il reparto difensivo da mettere a disposizione di Maurizio Sarri per la prossima stagione.

Per lo slot di terzino, i biancocelesti hanno una base di intesa con la Juventus per il ritorno di Luca Pellegrini. I due club sono al lavoro per riportarlo in maglia biancoceleste: operazione in prestito biennale con obbligo di riscatto. Una volta scattato il riscatto del club capitolino, il calciatore avrà altri due anni di contratto più uno di opzione.

Lazio e Pellegrini: le novità

A Roma è in corso un incontro tra l'agente del classe 1999 e il club capitolino per definire i dettagli. L'operazione è ad un passo dalla conclusione, si cerca solo l'intesa finale con i biancocelesti che stanno cercando di portare a termine il quarto colpo di questa sessione di calciomercato su indicazione proprio di Maurizio Sarri, che voleva riabbracciare Luca Pellegrini. Il laterale italiano era arrivato a Roma lo scorso gennaio in prestito, dopo aver passato la prima parte della stagione in Germania con la maglia dell'Eintracht Francoforte: 7 le presenze totalizzate nella prima avventura con la Lazio per Pellegrini.