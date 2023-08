Con Rovella e Pellegrini anche Bonucci? Lazio-Juve, l'asse calciomercato

TORINO - La Lazio di Maurizio Sarri, reduce dal secondo posto in classifica nell'ultimo campionato, si sta rinforzando sul mercato per cercare di ripetere la grande stagione dell'anno scorso. Per riuscirci sta facendo la spesa a Torino, visto che manca solo l'ufficialità per il doppio acquisto (con la formula del prestito con obbligo di riscatto) di Luca Pellegrini e Nicolò Rovella. Un'operazione da circa 21,5 milioni complessivi (4,5 il terzino sinistro e 17 il centrocampista) per la quale è stato già raggiunto un accordo con la Juventus. In attesa dell'ufficialità, Rovella è già sbarcato a Roma, pronto per sostenere le visite mediche e mettere tutto nero su bianco: "Tifosi della Lazio, sono felicissimo di essere qua e non vedo l'ora di giocare", le sue prime parole, con la sciarpa biancoceleste al collo.