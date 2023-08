Fabiani-Lazio, è ufficiale il nuovo ds: Lotito ha scelto il dopo Tare

Mariano Fabiani è diventato il nuovo direttore sportivo della Lazio . Già al lavoro in questi mesi in biancoceleste come responsabile del settore giovanile, è stato promosso da Claudio Lotito . Il neo ds ha preso il posto di Igli Tare, che ha detto addio ai biancocelesti dopo diversi anni alla conduzione del mercato della formazione capitolina.

Dopo l'addio di Milinkovic Savic, passato all'Al Hilal in Arabia Saudita, il presidente della Lazio ha chiuso per l'arrivo di diverse pedine per rinforzare la rosa a disposizione di Sarri. Ultimi, in ordine di tempo, sono stati Rovella e Pellegrini, entrambi sono arrivati dalla Juventus, preceduti da Kamada, Isaksen e il vice Immobile, il Taty Castellanos.

Fabiani-Lazio, il comunicato

Di seguito la nota ufficiale con cui i biancocelesti hanno reso noto il nuovo ds: "La S.S. Lazio comunica che il ruolo di Direttore Sportivo della prima squadra è stato affidato al sig. Mariano Fabiani, attuale responsabile del Settore Giovanile". Ora il lavoro sul mercato è pronto a proseguire con la ricerca di un vice Provedel dopo la cessione all'Almeria di Maximiano oltre ad altri tasselli per andare a completare l'organico. Intanto Sarri sta lavorando per preparare il ritorno in campo in Serie A contro il Lecce al Via del Mare.