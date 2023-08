Pellegrini dalla Juve alla Lazio, è ufficiale: comunicato, cifre, dettagli

"La carriera di Luca Pellegrini proseguirà alla Lazio. È ufficiale, dunque, il suo passaggio a Roma in prestito biennale con obbligo di riscatto da parte della formazione biancoceleste". In una nota diramata sul proprio sito ufficiale, la Juventus annuncia il ritorno in biancoceleste - dopo i secondi sei mesi della scorsa stagione - dell'esterno sinistro scuola Roma.

"Di proprietà della Juventus dal 2019 - prosegue il comunicato del club bianconero -, Pellegrini ha disputato la prima metà della scorsa stagione in prestito tra le fila dell'Eintracht Francoforte - dove ha totalizzato 14 apparizioni tra campionato e coppe - per poi trasferirsi nella finestra di mercato invernale in prestito proprio alla Lazio, disputando otto partite tra Serie A e Conference League. Per lui, ora, il ritorno nella Capitale, sempre sponda biancoceleste. Buona fortuna per questa nuova sfida, Luca!". Rovella dalla Juve alla Lazio: è ufficiale, il comunicato e i dettagli

Pellegrini-Lazio, quanto incassa la Juve "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la Società Sportiva Lazio S.p.A. per la cessione, a titolo temporaneo gratuito fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luca Pellegrini. L’accordo prevede l’obbligo da parte della Lazio di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2023/2024 e della stagione 2024/2025. Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva è pari a € 4 milioni, pagabili in tre esercizi", fa sapere la Juventus riguardo le cifre del trasferimento del calciatore. Con Rovella e Pellegrini anche Bonucci? Lazio-Juve, l'asse calciomercato

