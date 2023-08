Rovella dalla Juve alla Lazio: è ufficiale, il comunicato e i dettagli

Nicolò Rovella lascia la Juventus per approdare alla Lazio, è ufficiale. Il centrocampista classe 2001, dopo l'ottima stagione in prestito al Monza, si accasa ai biancocelesti di Maurizio Sarri. Un trasferimento in prestito che preve l'obbligo di riscatto da parte del club capitolino nel caso di raggiungimento di determinati obiettivi.