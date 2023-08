Samardzic, la Juve che fa? Giuntoli, la formula Udinese e la contropartita

Il centrocampista - e all'occorrenza trequartista - è reduce da una stagione da protagonista in Friuli, con 37 presenze in campionato (più 2 in Coppa Italia), 5 gol e 4 assist.

A favorire l'entrata in scena della Juventus, oltre all'affare Aké recentemente ufficializzato, potrebbe essere la formula - non particolarmente gravosa per il bilancio di quest'anno - studiata dalla dirigenza dell'Udinese: 5 milioni subito per il prestito, 15 di riscatto obbligatorio, 2-3 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Oltretutto, come i nerazzurri avevano inserito nell'operazione Fabbian, i bianconeri potrebbero giocarsi la carta Nicolussi Caviglia, che permetterebbe un importante risparmio. Ma non solo questioni economiche: in tempi non sospetti, lo stesso calciatore ha speso parole al miele per la società e, soprattutto, per Dusan Vlahovic...

Se dovesse sfumare la pista Juventus, il futuro di Samardzic potrebbe essere in Premier League. Oltremanica, infatti, parlano del forte interessamento di tre facoltosi club per il serbo-tedesco classe 2002, su tutti quello del West Ham, alla ricerca di un centrocampista tecnico sul mercato.