Udinese, per Sottil nodi Samardzic e Beto e si cerca il sostituto di Becao

UDINE - L' Udinese ha presentato la seconda maglia. La nuova ‘ Away ’ è a girocollo bordato, con due righe in blu navy e una riga bianca al centro, stesso dettaglio presente sul bordo manica. Il colore è corallo, di una tonalità più chiara su spalle e maniche, più intenso nella parte centrale. Il tutto è in una grafica geometrica, tono su tono, composta da righe ondulate, crea un effetto tridimensionale. Gli uomini del tecnico Andrea Sottil continuano il ritiro in Austria e si apprestano ad affrontare il Lipsia , aumentando così il livello di difficoltà delle amichevoli estive.

Udinese, mercato in stallo: Ampadu sfumato

Il mercato intanto è a un momento di stallo, con i punti di domanda relativi ai big, in particolare Samardzic e Beto, che hanno più di qualche occhio addosso. L'ipotesi Ampadu per sopperire alla partenza di Becao in difesa pare sfumata. È quello il reparto su cui mettere maggiormente mano, con qualche punto di domanda sui ruoli di centrali in mediana, visti i mancati rinnovi di Pereyra e Arslan. L’attacco invece pare la zona numericamente messa meglio, con un Thauvin che sta piacendo in questo avvio di preparazione e la promessa Lucca da scoprire con il passare del tempo.